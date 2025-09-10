Раскрыты детали беседы Зеленского с европейскими лидерами о БПЛА в Польше

В Польше при попытке уничтожения БПЛА была повреждена крыша жилого дома

Раскрыты детали беседы Зеленского с европейскими лидерами о БПЛА в Польше Зеленский обсудил инцидент с БПЛА в Польше с Туском, Стармером и Рютте

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил инцидент с беспилотниками в Польше с польским премьером Дональдом Туском, премьером Британии Киром Стармером, главой правительства Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте. В Telegram-канале он сообщил, что предложил европейским лидерам начать работу над общей системой ПВО.

Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения, — отметил Зеленский.

Он добавил, что Киев может предоставить соответствующие технологии, обучить экипажи и передать необходимые разведданные.

Ранее прокуратура Люблинского воеводства Польши заявила, что в обломках беспилотников, упавших на территории, не найдено взрывчатых веществ. Проверка проводилась в связи с нарушением воздушного пространства. Обломки БПЛА были обнаружены в 12 регионах на востоке и юго-востоке страны.