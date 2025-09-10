Путин выразил соболезнования родным Тахо-Годи из-за ее смерти

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Азы Тахо-Годи — почетного профессора филологического факультета МГУ имени Ломоносова. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства охарактеризовал ее как человека огромной духовной силы и верного хранителя наследия философа Алексея Лосева.

Как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Федоровича Лосева, — сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что своей многогранной научной, преподавательской и общественной деятельностью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки и культуры. Она скончалась на 103-м году жизни, внеся значительный вклад в развитие отечественной филологии и философии, добавил Путин.

