Мощные подземные толчки зафиксировали в российском регионе На юго-востоке от Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Судя по интерактивной карте камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков располагался в 210 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения залегал на глубине более 14 километров. Ученые зафиксировали его в 21:03 по мск. Жители региона ощутили колебания земной поверхности, однако угроза цунами не объявлялась. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.

До этого землетрясение фиксировали у восточной части Камчатки. Его магнитуда достигла 5,5 балла. Подземные толчки на глубине 40,2 км зафиксировали в 06:59 мск, их эпицентр располагался в 194 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Японии у восточного побережья острова Хонсю. По информации специалистов, подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 мск 29 августа. Эпицентр находился в 31 километре на юго-востоке от города Кесеннума, префектура Мияги. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», добавили сейсмологи.