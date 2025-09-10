В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, штаб-сержант ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял пикапом и спровоцировал лобовое столкновение.

Вчера в Киеве военный пикап под управлением пьяного штаб-сержанта ВСУ на большой скорости вылетел на встречку и совершил столкновение с автомобилем Renault украинского полицейского Игоря Москаленко, который погиб на месте, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что украинский пограничник Виталий Гуга бросил табельное вооружение в лесу и самовольно покинул свой пост на границе с Венгрией. Штаб-сержант, являющийся уроженцем Ужгорода, сбежал в районе пограничного знака № 336 в Закарпатье.

Кроме того, в Волынской области, на западе Украины, жители Луцка повредили автобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Люди заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.