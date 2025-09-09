Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:30

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белая аквилегия — это не просто цветок, а настоящее волшебство в вашем саду! Её изящные колокольчики, похожие на стайку эльфов, парят над ажурной листвой, создавая ощущение легкости и чистоты. И самое прекрасное — вырастить эту красоту проще простого!

Я сею её семена прямо под зиму, когда земля уже прихвачена первыми морозцами. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно семенам для пробуждения. Весной они дружно всходят крепкими, закалёнными росточками, которые не боятся ни возвратных заморозков, ни капризов погоды.

Аквилегия невероятно вынослива: она зимует без всякого укрытия, растёт даже на бедных почвах и в тени, а её глубокие корни помогают ей переносить засуху. Она будет год за годом сеяться самa, появляясь в самых живописных уголках сада, и каждую весну дарить вам всё больше этих белых кружевных чудес.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетики
дачники
цветы
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
