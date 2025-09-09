Граждан Непала призвали проявить сдержанность

Непал. Катманду. Протестующие на улице города. Не менее 19 человек погибли и десятки получили ранения

Начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел обратился к гражданам страны после масштабных протестов, которые привели к отставке президента и премьер-министра, сообщил телеканал Times Now. Командующий заявил, что его соотечественники должны проявить больше сдержанности и отказаться от насилия.

Командующий армией Непала генерал Ашок Радж Сигдел и руководители ключевых силовых структур во вторник выступили с совместным обращением, призвав протестующих проявить сдержанность и разрешить кризис путем диалога. Они подчеркнули, что после принятия отставки премьер-министра необходимо избегать дальнейшего насилия, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы и материальный ущерб по всей стране, — говорится в сообщении.

Ранее жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала погибла после нападения протестующих на их дом. Митингующие заперли женщину в здании и подожгли его.

Президент Непала Рам Чандра Паудел принял решение уйти в отставку на фоне массовых протестов в стране, вызванных запретом западных социальных сетей. СМИ пишут, что Непал погрузился в глубокий политический хаос, после того как президент подал в отставку всего через несколько часов после премьер-министра Шармы Оли.

Протестующие предложили назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности премьер-министра. Он приобрел известность в стране как рэпер, поэт и композитор еще в начале 2010-х годов. Позже он окончил институт по специальности «строительный инженер» и успешно реализовал себя в политике, став мэром Катманду в 2022 году.