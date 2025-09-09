Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера Протестующие в Непале предложили мэра Катманду на пост премьера

Протестующие в Непале предложили назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности премьер-министра, передает телеканал India Today. Он приобрел известность в стране как рэпер, поэт и композитор.

Мы, молодежь, хотели бы, чтобы исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Балендра Шах, — говорится в заявлении.

Шах получил широкую популярность в Непале еще в начале 2010-х, участвуя в рэп-баттлах и музыкальных проектах. Позже он окончил институт по специальности «строительный инженер» и успешно применил свои навыки в политике, став мэром Катманду в 2022 году.

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей, при которых погибли по меньшей мере 19 человек. Политиков перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.

Поводом для массовых протестов стало решение властей Непала ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, которые не выполнили новые требования регистрации. Под блокировку попали YouTube, X, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже власти отменили ограничения.