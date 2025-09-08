Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:30

Разрастается ковром, украсит беседку и клумбу: неприхотливый многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Живой ковёр для вашего сада! Лизимахия — неприхотливый многолетник, который растёт сам! Садоводы всё чаще обращают внимание на лизимахию, или вербейник — многолетнее растение, которое превращает любой участок в зелёный ковёр. Это стелющееся растение образует плотные побеги с округлыми зелёными листьями и ярко-жёлтыми цветами-звёздочками, которые появляются в начале лета и украшают сад до августа.

Главная особенность лизимахии — её невероятная живучесть и неприхотливость. Она одинаково хорошо чувствует себя как на солнце, так и в полутени, переносит переувлажнение и подходит даже для посадки у водоёмов. Благодаря быстрому росту растение идеально закрывает пустые участки земли, укрепляет склоны и может использоваться как ампельная культура в подвесных кашпо.

Лизимахия выдерживает морозы до –30 °С, поэтому отлично зимует без укрытия в большинстве регионов России. Уход за ней минимальный: достаточно иногда поливать в засуху и обрезать лишние побеги, чтобы контролировать разрастание. Совет садоводам: посадите лизимахию вдоль дорожек, у беседки или на склоне — и уже через сезон получите яркий живой ковёр, который не требует хлопот, но создаёт эффектный фон для всего сада.

Ранее мы рассказывали о многолетнике-бабочке. Эффектный кустарник цветёт с июля до морозов.

многолетики
цветы
сады
дачи
кустарники
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.