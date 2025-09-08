Разрастается ковром, украсит беседку и клумбу: неприхотливый многолетник

Живой ковёр для вашего сада! Лизимахия — неприхотливый многолетник, который растёт сам! Садоводы всё чаще обращают внимание на лизимахию, или вербейник — многолетнее растение, которое превращает любой участок в зелёный ковёр. Это стелющееся растение образует плотные побеги с округлыми зелёными листьями и ярко-жёлтыми цветами-звёздочками, которые появляются в начале лета и украшают сад до августа.

Главная особенность лизимахии — её невероятная живучесть и неприхотливость. Она одинаково хорошо чувствует себя как на солнце, так и в полутени, переносит переувлажнение и подходит даже для посадки у водоёмов. Благодаря быстрому росту растение идеально закрывает пустые участки земли, укрепляет склоны и может использоваться как ампельная культура в подвесных кашпо.

Лизимахия выдерживает морозы до –30 °С, поэтому отлично зимует без укрытия в большинстве регионов России. Уход за ней минимальный: достаточно иногда поливать в засуху и обрезать лишние побеги, чтобы контролировать разрастание. Совет садоводам: посадите лизимахию вдоль дорожек, у беседки или на склоне — и уже через сезон получите яркий живой ковёр, который не требует хлопот, но создаёт эффектный фон для всего сада.

