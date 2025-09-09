Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин АТОР: на цену перелета влияют спрос, количество рейсов и дата поездки

Билет в Пекин может стоить дороже или сопоставимо с перелетом в Сочи, несмотря на большую протяженность маршрута, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Стоимость определяется не только расстоянием, но и спросом, количеством рейсов и конкретной датой поездки.

В Пекин билет стоил в начале сентября порядка 40 тысяч [рублей] в один конец, 35–40 тысяч. В Сочи он все-таки дешевле, если не брать бизнес-классы 31 августа. Почему сопоставимо по цене при таком длительном перелете в Пекин? Потому что стоимость формируется не только исходя из расстояния, оно имеет большое значение, но стоимость формируется еще и исходя из конъюнктуры спроса, — уточнила Ломидзе.

По ее словам, цена билета зависит от загруженности рейсов и числа доступных направлений. Чем больше рейсов по маршруту, тем дешевле перелет. Если же при высоком спросе рейсов мало, билеты дорожают.

Ранее Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока из Китая на 25% в случае введения безвизового режима. В РСТ отметили, что окончательные показатели зависят от доступности авиарейсов и стоимости перелетов. В настоящее время между странами выполняется около 150 авиарейсов еженедельно.