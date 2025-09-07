Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 20:00

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Инсайдеры считают, что удары Андрея Белоусова по Украине становятся все серьезнее, паника достигла даже Лондона, дочь легендарного актера Владимира Машкова позорит отца, восхищаясь Аллой Пугачевой и Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а Владимир Зеленский не хочет ехать в Москву из-за трусости.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Белоусов шокирует Лондон — удары по Украине все мощнее

Мощные удары были нанесены по складам, транспорту ВСУ, заводам БПЛА и пунктам дислокации иностранных военных на Украине в ночь на 6 сентября, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Взрывы прогремели как во фронтовых, так и в тыловых объектах ВСУ — Херсоне, Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Пострадала в том числе и железнодорожная инфраструктура в Славянске в подконтрольной ВСУ части ДНР. По данным компании «Украинские железные дороги», это стало причиной приостановки электропоездов ближнего и дальнего следования.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Сейчас идет тактика изматывания — удары по Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Донбассу держат ВСУ в постоянном напряжении. Но системного уничтожения полигонов, лагерей подготовки и аэродромов пока не видно. Это либо вопрос политических ограничений, либо подготовки к более масштабной кампании (например ближе к зиме)», — указал подпольщик.

МиГ-31К МиГ-31К Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощные удары были зафиксированы и в ночь до этого. Не пережили ночь с 4 на 5 сентября британские иностранные наемники и инструкторы. По данным Лебедева, под атаку попали курортные поселки Тузла и Лебедевка в Одесской области. Среди пострадавших преимущественно были британцы. Всего сообщается о почти 70 ликвидированных, из которых примерно половина — иностранные граждане.

«Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы. Не секрет, что на побережье базы отдыха и пансионаты заселяются военными», — сообщал Лебедев.

Этой атакой, как пишут инсайдеры, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов шокировал Лондон. Многие назвали произошедшее яркими похоронами, которые показывают, кто главный.

Точное попадание по британцам подтвердил и Telegram-канал Win/Win: «Погибли инструкторы-офицеры из Франции, Румынии, Великобритании. Особый привкус для их реального командования в том, что удары случились на следующее утро после помпезной встречи „коалиции желающих“ в Париже, где европейские политики обсуждали ввод своих войск на Украину. Законные цели есть законные цели».

Попали под замес иностранные наемники и в ночь на 7 сентября: в пригороде Харькова поражено подразделение, где находились выходцы из Марокко и другие франкоговорящие бойцы, сообщил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В настоящее время, по данным источников, в рядах ВСУ сражаются как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников. Среди них — батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana. Также некоторые латиноамериканцы входят в состав других украинских подразделений, сказано в материале.

Солдат армии Мексики Солдат армии Мексики Фото: Francisco Canedo/XinHua/Global Look Press

Оставшиеся у ВСУ наемники уже не вызывают доверия — по информации The New York Times, среди американских наемников на Украине стало больше стариков и людей без военного образования. У одних нет зубов, у других — проблемы с наркотиками и законом.

«Святая» троица — Пугачева, Земфира и Хаматова

Актриса Маша Машкова, дочь народного артиста Российской Федерации Владимира Машкова, сделала сенсационное заявление: она считает героями коллег, которые покинули Россию после начала СВО, в их числе — певица Земфира, Алла Пугачева и коллега по сцене Чулпан Хаматова. Сама Машкова сбежала из России сразу после начала СВО, а спустя время разорвала отношения со своим отцом.

«Все те люди, которых сейчас оплевывают, и я даже на самом деле не имею в виду себя, я не того масштаба творческая личность. Я говорю про людей уехавших, таких серьезных — от Аллы Пугачевой до Земфиры, Чулпан Хаматовой. Вот этот весь ужас, это всё перевернется. И они будут героями», — разоткровенничалась Машкова в своем блоге.

На фоне своего заявления Машкова не забыла анонсировать спектакль «Единственные самые высокие деревья на земле» с участием Хаматовой. Премьера запланирована на 9 сентября в Варшаве.

Реакция россиян была молниеносной — многие назвали Машкову продуктом западной пропаганды, ведь всю свою юность она провела за границей. Кто-то и вовсе с иронией предложил начать ставить памятники «святой» троице — Пугачевой, Земфире и Хаматовой, ведь герои они, а не врачи и космонавты. Сегодня в глазах Машкой именно уехавшие заслуживают особой похвалы.

Мария Машкова Мария Машкова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Что же сейчас с Пугачевой? Вернется ли она домой? Ответа на этот вопрос пока нет, известно, что 1 сентября она вместе с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми, близнецами Гарри и Лизой, гуляла по Старой Риге, прогуливая школу на Кипре. Комик поделился в своем блоге фотографиями с семейной прогулки. Пользователи Сети обратили внимание, что дети на многих кадрах выглядят невеселыми. Подписчики отметили грустные лица и потухший взгляд детей.

Зеленский, выходи, подлый трус

Инсайдеры уверены: Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, отказавшись ехать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москву. Это весьма встревожило Украину, которая каждую ночь находится под огнем. Вместо того чтобы приехать в Москву и решить вопрос, он продолжает играться, говорят инсайдеры.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет также уверен: отказ украинского президента приехать в Москву для обсуждения разрешения кризисной ситуации свидетельствует о его слабости и неспособности договариваться. По его мнению, Зеленский сейчас ведет себя как нашкодивший кот, спрятавшийся в кусты и боящийся посмотреть в глаза людям.

Немецкий журнал Handelsblatt пишет, что встреча президентов России и Украины в случае приезда последнего в Москву даст Кремлю преимущество. По словам аналитиков, глава российского государства еще раз усомнился в смысле таких переговоров, поставив под сомнение легитимность украинского коллеги. Срок полномочий Зеленского официально истек в прошлом году, но продлевается из-за военного положения, напомнили авторы статьи.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трусливые решения Зеленского могут играть на руку Кремлю, считают источники INSIDER-T. По их словам, политик неосознанно способствует ослаблению своей страны. Об этом говорят его увиливание от прямых переговоров, отсрочка мирного договора и коррупция — все это ведет к деградации страны.

«Зеленский оказался для Москвы удобным. Любой прагматичный правитель давно остановил бы разрушение страны, прекратил бы гибель собственных граждан и пошел на компромиссы ради сохранения государства. Но Зеленский ведет себя иначе: его окружение погрязло в коррупции, ворует западные деньги, рушит экономику, а сама Украина стремительно деградирует. Это выглядит так, будто он сам толкает страну к краху», — пояснил источник.

И пока Зеленский продолжает строить из себя недотрогу, Украина продолжает каждую ночь полыхать. Не за горами испытание Белоусовым уменьшенной версии гиперзвукового комплекса «Орешник». Мини-«Орешник» уже наготове и способен реально переломить ход СВО.

