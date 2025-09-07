Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 11:37

Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в курском приграничье и наступают в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 7 сентября 2025 года, как развивается заруба в Юнаковке?

Ситуация в Сумской области утром 7 сентября

На юге Юнаковки Сумской области российские подразделения ВДВ дожимают остатки сил ВСУ; украинская сторона продолжает попытки прорвать фланги наступающей группировки ВС РФ; авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА российской армии наносят огневое поражение скоплениям живой силы и техники врага на всем участке фронта, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«[ВСУ] провели две контратаки силами 225-го штурмового полка в районе Андреевки. В результате комплексного огневого воздействия все атаки отражены, уничтожено две ББМ с личным составом», — отметил канал.

В Сети утверждают, что ВСУ бегут из мясорубки в Юнаковке под натиском ВС РФ.

В районе Садков военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ массово отказываются выступать на передовые позиции на фоне отсутствия налаженной логистики, добавил источник.

«Провизии, что можно взять с собой, хватает менее чем на три дня, после чего боевикам приходится по несколько дней выпрашивать „посылки“ с продовольствием, не говоря уже о ротации», — пояснил источник.

Как утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, позиционные бои разворачиваются по линии Кондратовка — Юнаковка.

«В Юнаковке наши борются за каждый метр, по данным с мест, смогли продвинуться на полкилометра южнее села», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ наносят поражение резервам ВСУ, которые перебрасывают из населенных пунктов Марьино и Садки, сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«За прошедшие сутки подбито несколько танков ВСУ, уничтожены пикап и блиндаж. Есть также и пленные боевики ВСУ. Они сообщают, что их бросают на убой принудительно, под угрозой расстрела», — отметил источник.

«Уже никто не выживет», — комментируют ситуацию в Сети.

На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений — ВСУ не предпринимали активных действий, пишет «Северный ветер».

За сутки потери украинской армии составили более 120 человек в Сумской области, также уничтожены различные вооружения, в том числе боевые машины, минометы, станции радиоэлектронной борьбы, автомобильная техника, пункты управления БПЛА, добавил канал.

Сутками ранее российские войска с тяжелыми боями продвигались в Юнаковке — до полного освобождения населенного пункта оставались считаные метры, писал «Северный ветер».

«Противник активизировался и усиливает давление на фланги. По нему работает российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА. За сутки <...> [ВС РФ] отразили четыре контратаки ВСУ: две в районе Андреевки и по одной — в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено более 50% живой силы штурмовых групп врага и две ББМ», — добавил канал.

