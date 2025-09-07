Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 сентября средства ПВО уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов. Обломки украинского дрона упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, в результате инцидента начался пожар. Вооруженные силы Украины нанесли удар по крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почти 70 украинских беспилотников атаковали Россию в ночь 7 сентября

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны ликвидированы в 10 регионах России и над Азовским морем.

«С полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Больше всего — 21 беспилотник — сбили над территорией Краснодарского края. Еще 13 дронов нейтрализовано над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью.

Кроме того, четыре беспилотника ВСУ ликвидировано над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области. По одному летательному аппарату сбито над территориями Курской и Рязанской областей, а также Крымом.

Больше 10 взрывов прогремело над Краснодарским краем

Telegram-канал SHOT сообщил о работе систем ПВО в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Канал со ссылкой на местных жителей указывает, что атаку на регион могли совершить беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Предварительно, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к населенным пунктам.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Краснодаром из-за атаки БПЛА

Обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия», — сказано в заявлении.

В Воронежской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал местный житель, сообщил губернатор области Александр Гусев. Инцидент произошел при уничтожении дронов силами противовоздушной обороны.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь», — указал губернатор.

В результате происшествия повреждены кровля и остекление частного жилого дома, а также загорелась хозяйственная постройка. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВСУ ударили дронами по Запорожской АЭС

После атаки украинских беспилотников на Запорожской АЭС сохраняется нормальная радиационная обстановка, сообщила пресс-служба атомной станции. Пределы безопасной эксплуатации станции не нарушены, ее работа продолжается в штатном режиме.

Инцидент произошел с учебно-тренировочным центром Запорожской АЭС, по крыше которого был нанесен удар беспилотниками. Серьезных разрушений и возгорания удалось избежать. Станция функционирует в обычном режиме, аварийных ситуаций не зафиксировано. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме», — указано в сообщении.

Мощные взрывы над Ростовской областью

Telegram-канал SHOT сообщил об активизации систем противовоздушной обороны над городами Ростовской области в ночь на 7 сентября. По его данным, жители Таганрога слышали от трех до четырех мощных взрывов, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Авторы канала со ссылкой на очевидцев указали, что атаку на регион пытались совершить украинские дроны.

