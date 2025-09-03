Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:52

«Дела очень плохие»: военэксперт о попытке Зеленского удержать Купянск

Военэксперт Матвийчук: Зеленский отправил в Купянск президентскую бригаду

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский перебросил под Купянск 1-ю президентскую оперативную бригаду, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что такое решение украинского лидера подтверждает плачевное состояние ВСУ в этом регионе.

Сегодня уже есть данные о том, что Зеленский перебросил под Купянск 1-ю президентскую оперативную бригаду. Это те, которые участвуют в парадах, подобно нашему Лефортовскому комендантскому полку. Это говорит о том, что дела очень плохие, элитные части уже пошли в бой, — сказал Матвийчук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные развернули флаг России в центре Купянска. Бойцы также продвинулись в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около городской администрации.

До этого заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он подчеркнул, что украинская армия запрещают ввозить гуманитарную помощь.

Купянск
Харьковская область
ВСУ
Владимир Зеленский
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
