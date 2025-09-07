В Германии раскрыли, чем обернется для Зеленского приезд в Москву

В Германии раскрыли, чем обернется для Зеленского приезд в Москву Handelsblatt: приезд Зеленского в Москву укрепит переговорные позиции России

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае приезда последнего в Москву даст Кремлю преимущество, передает немецкий журнал Handelsblatt. По словам аналитиков, глава российского государства еще раз усомнился в смысле таких переговоров, поставив под сомнение легитимность украинского коллеги. Срок полномочий Зеленского официально истек в прошлом году, но продлевается из-за военного положения, напомнили авторы статьи.

Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля, — сказано в материале.

До этого Путин сообщил о готовности принять украинского лидера в Москве. Однако Зеленский отклонил это предложение, заявив о своей готовности к встрече «в любом формате», но без конкретизации деталей.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отказ Зеленского приехать в Москву для обсуждения разрешения кризисной ситуации указывает на его слабость и неспособность договариваться. По его мнению, президент сейчас ведет себя как нашкодивший кот, спрятавшийся в кусты и боящийся посмотреть людям в глаза.