Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию

Лидерами среди иностранных туристов, желающих отдохнуть в России, стали граждане Белоруссии, заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТА) Александр Брагин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона и основным трендам бархатного сезона. Также, по его словам, в топ-5 вошли жители Индии, Саудовской Аравии, Казахстана и Китая, передает корреспондент NEWS.ru.

Топ-5 стран, откуда едут туристы самостоятельно. Значит, у нас в лидерах это Белоруссия, наши соседи. Им проще, конечно, забронировать отели, оплатить. Самое важное — у них гораздо лучше понимание всех возможностей многообразия отдыха в разных регионах. В том числе, например, среди них пользуется спросом Ростов-на-Дону. <...> Второе место, показывая динамику 41%, у наших гостей из Индии. <...> Саудовская Аравия на третьем месте — 20%, а дальше Казахстан и Китай, который у нас прибавил всего лишь 5%, — сказал Брагин.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что этим летом, главным образом из-за ситуации в Анапе, наблюдалось сокращение спроса на организованные внутренние туристические поездки. По ее словам, снижение составило примерно от 10% до 13%.