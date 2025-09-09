Цветет, даже если забросили клумбу: многолетник не боится пекла и мороза! Представьте растение, которое не требует почти никакого ухода, а взамен дарит саду целое море розовых соцветий всё лето. Это эхинацея пурпурная — многолетник, который способен расти там, где многие другие цветы давно бы засохли. Её стебли достигают до 120 см, а яркие «ромашки» распускаются с июня и украшают сад до самой осени.

Она засухоустойчива, не вымерзает даже при −35 °С и каждый год возвращается с новой силой. Эхинацея — не только украшение, но и полезное растение. В её корнях и цветках содержатся вещества, которые укрепляют иммунитет и помогают в профилактике простудных заболеваний. Недаром в США и Европе она входит в топ-10 самых популярных лекарственных растений, а у нас садоводы ценят её ещё и за декоративность.

Это отличный медонос: во время цветения кусты эхинацеи буквально гудят от пчёл и бабочек. В цветниках она прекрасно сочетается с лавандой, шалфеем и декоративными злаками, создавая живописные композиции. А сухие соцветия, оставленные на зиму, не только украсят заснеженный сад, но и станут кормушкой для птиц. Посадите эхинацею один раз — и она будет радовать вас десятилетиями, без лишних хлопот и затрат.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который разрастается ковром. Он украсит и беседку, и клумбу.