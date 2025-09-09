Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 09:00

Цветет, даже если забросили клумбу: многолетник не боится пекла и мороза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет, даже если забросили клумбу: многолетник не боится пекла и мороза! Представьте растение, которое не требует почти никакого ухода, а взамен дарит саду целое море розовых соцветий всё лето. Это эхинацея пурпурная — многолетник, который способен расти там, где многие другие цветы давно бы засохли. Её стебли достигают до 120 см, а яркие «ромашки» распускаются с июня и украшают сад до самой осени.

Она засухоустойчива, не вымерзает даже при −35 °С и каждый год возвращается с новой силой. Эхинацея — не только украшение, но и полезное растение. В её корнях и цветках содержатся вещества, которые укрепляют иммунитет и помогают в профилактике простудных заболеваний. Недаром в США и Европе она входит в топ-10 самых популярных лекарственных растений, а у нас садоводы ценят её ещё и за декоративность.

Это отличный медонос: во время цветения кусты эхинацеи буквально гудят от пчёл и бабочек. В цветниках она прекрасно сочетается с лавандой, шалфеем и декоративными злаками, создавая живописные композиции. А сухие соцветия, оставленные на зиму, не только украсят заснеженный сад, но и станут кормушкой для птиц. Посадите эхинацею один раз — и она будет радовать вас десятилетиями, без лишних хлопот и затрат.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который разрастается ковром. Он украсит и беседку, и клумбу.

многолетики
цветы
сады
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из крупнейших аэропортов России выставят на продажу
В Минфине РФ отметили интерес компаний США к инвестированию в Россию
МИД России пообещал ответить в случае ограничений против дипломатов в ЕС
Россиянин выиграл суд в США после увольнения из-за украинских беженцев
Владельцев опасных собак ждут важные изменения
Эволюция школьной формы: в чем ходили на уроки наши мамы и бабушки
В ДНР назвали участок фронта, где российские бойцы начали рвать оборону ВСУ
ВС России отбили три километра административной границы ЛНР
Крымский мост временно перекрыли
Семья Руперта Мердока уладила спор о наследстве
В Японии заговорили о сотрудничестве с Россией в одной области
Суд принял решение по замороженным активам главы челябинского СКР
Правоохранители начали искать пропавшую в Сочи 19-летнюю девушку
Несколько крокодилов чудом выжили в пожаре под Краснодаром
Почти 100 мирных россиян пострадали за неделю при атаках ВСУ
«Политические моменты»: боксер Дрозд о своей дисквалификации за допинг
Хакеры рассекретили планы Запада по оккупации Украины
Все рептилии погибли на крокодиловой ферме при пожаре в Ейске
Названо имя нового возможного замглавы Минобороны России
Стало известно об участии наемников из Японии в боях на Украине
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.