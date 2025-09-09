Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:46

Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов

Блогер Никита Ефремов Блогер Никита Ефремов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Никита Ефремов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Данные о нем появились в соответствующем списке на официальном сайте ведомства.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <…> физические лица <…> Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 г. р., г. Москва, — указано в перечне.

Ранее Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Инцидент произошел при его возвращении из Турции. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В октябре 2023 года в его магазинах кроссовок в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о продаже контрафактной продукции. После случившегося Ефремов переехал в США.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который нанес на стену нежилого здания символику «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Следствие обвиняет подозреваемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма.

экстремисты
Росфинмониторинг
списки
Никита Ефремов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле сообщили новые детали об ударе по лидерам ХАМАС в Катаре
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.