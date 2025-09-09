Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов

Блогер Никита Ефремов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Данные о нем появились в соответствующем списке на официальном сайте ведомства.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <…> физические лица <…> Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 г. р., г. Москва, — указано в перечне.

Ранее Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Инцидент произошел при его возвращении из Турции. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В октябре 2023 года в его магазинах кроссовок в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о продаже контрафактной продукции. После случившегося Ефремов переехал в США.

