05 сентября 2025 в 18:40

Россиянина обвинили в оправдании терроризма за надпись на стене

Жителя Екатеринбурга обвинили в оправдании терроризма и связях с РДК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации в ночь на 14 января, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Его обвинили в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина подозревается в причастности к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По версии следствия, в ночь на 14 января в Екатеринбурге фигурант с целью публичного оправдания и пропаганды терроризма нанес на стену нежилого здания надпись с изображением символики террористической организации, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге задержан местный житель, причастный к деятельности РДК. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

Вместе с этим в Нижнем Новгороде подростка приговорили к восьми годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации. Молодой человек занимался пропагандой в Сети, а также собирал взрывное устройство, чтобы позже совершить теракт.

Екатеринбург
Свердловская область
терроризм
террористы
РДК
