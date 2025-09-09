Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 06:45

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бадан — настоящий сибиряк с алтайским характером! Это растение не просто выживает в суровых условиях — оно процветает там, где другие культуры сдаются. Его кожистые листья остаются изумрудными даже под снегом, а нежные соцветия-колокольчики первыми возвещают о приходе весны.

Я сею бадан под зиму, когда земля уже схвачена морозцем. Просто рассыпаю мелкие семена по поверхности, припорашиваю легкой почвой и оставляю до весны. Стратификация — его лучший друг. Весной он всходит крепкими ростками, уже адаптированными к нашим капризам погоды. Бадан абсолютно неприхотлив: растет на бедных почвах, в тени и на камнях, не боится засухи и ливней. Его не нужно укрывать — он спокойно переносит морозы ниже −40 °C. С годами образует живописные куртины, подавляя сорняки. Посадите бадан однажды — и он станет верным спутником вашего сада на десятилетия, требуя взамен лишь восхищенных взглядов!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

цветы
садоводы
дачники
растения
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.