Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Бадан — настоящий сибиряк с алтайским характером! Это растение не просто выживает в суровых условиях — оно процветает там, где другие культуры сдаются. Его кожистые листья остаются изумрудными даже под снегом, а нежные соцветия-колокольчики первыми возвещают о приходе весны.

Я сею бадан под зиму, когда земля уже схвачена морозцем. Просто рассыпаю мелкие семена по поверхности, припорашиваю легкой почвой и оставляю до весны. Стратификация — его лучший друг. Весной он всходит крепкими ростками, уже адаптированными к нашим капризам погоды. Бадан абсолютно неприхотлив: растет на бедных почвах, в тени и на камнях, не боится засухи и ливней. Его не нужно укрывать — он спокойно переносит морозы ниже −40 °C. С годами образует живописные куртины, подавляя сорняки. Посадите бадан однажды — и он станет верным спутником вашего сада на десятилетия, требуя взамен лишь восхищенных взглядов!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.