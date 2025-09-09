Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:49

Женщина стала матерью после шести рецидивов рака

Бразильская медсестра стала матерью после шести рецидивов рака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Бразилии медсестра Халайне Родригес де Соуза Авила шесть раз победила онкологию и после этого стала матерью, передает Metropoles. Она призналась, что рождение сына стало самым трогательным моментом в ее жизни.

Первые симптомы болезни появились еще в 2001 году. Тогда Авила жаловалась на боли в животе, которые изначально принимала за гастрит. Медицинское обследование показало опухоль яичников. Женщине пришлось удалить маточные трубы. После лечения наступила ремиссия.

Через два года рак вернулся, однако и в этот раз медсестре удалось справиться с заболеванием. В общей сложности у нее было шесть рецидивов, последний произошел в 2024 году. Сейчас она продолжает терапию и надеется вновь вернуться к нормальной жизни.

Несмотря на диагнозы, все это время Авила мечтала о ребенке. Два года назад ее мечта сбылась: благодаря суррогатной матери на свет появился сын.

Ранее жительница Ростова-на-Дону родила дочь от погибшего на спецоперации мужа, использовав замороженный биоматериал. Ребенок появился на свет 7 ноября 2024 года — в годовщину венчания пары. Женщине пришлось добиваться разрешения на использование биоматериала через суд, а позже доказывать отцовство, чтобы оформить выплаты.

рак
онкология
роды
беременность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Летающий Кремль»: чем уникален президентский самолет Ил-96-300ПУ
В Подмосковье открыли новый сквер в старинной усадьбе
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.