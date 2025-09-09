Женщина стала матерью после шести рецидивов рака

В Бразилии медсестра Халайне Родригес де Соуза Авила шесть раз победила онкологию и после этого стала матерью, передает Metropoles. Она призналась, что рождение сына стало самым трогательным моментом в ее жизни.

Первые симптомы болезни появились еще в 2001 году. Тогда Авила жаловалась на боли в животе, которые изначально принимала за гастрит. Медицинское обследование показало опухоль яичников. Женщине пришлось удалить маточные трубы. После лечения наступила ремиссия.

Через два года рак вернулся, однако и в этот раз медсестре удалось справиться с заболеванием. В общей сложности у нее было шесть рецидивов, последний произошел в 2024 году. Сейчас она продолжает терапию и надеется вновь вернуться к нормальной жизни.

Несмотря на диагнозы, все это время Авила мечтала о ребенке. Два года назад ее мечта сбылась: благодаря суррогатной матери на свет появился сын.

Ранее жительница Ростова-на-Дону родила дочь от погибшего на спецоперации мужа, использовав замороженный биоматериал. Ребенок появился на свет 7 ноября 2024 года — в годовщину венчания пары. Женщине пришлось добиваться разрешения на использование биоматериала через суд, а позже доказывать отцовство, чтобы оформить выплаты.