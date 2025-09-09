Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Финляндия превращается в рассадник фашизма, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.

Сегодня ничего нельзя исключать, потому что Финляндия проводит крайне безответственную политику, руководство Финляндии прежде всего. И, по сути, она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма, — заявил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что во время Второй мировой войны в Хельсинки рассматривали вариант включения Карелии в состав Финляндии, но лишь с этнически «правильным» населением. По словам политика, финны отделяли «правильные» финно-угорские народы от «неправильных», к которым относили этнических русских.

До этого Медведев отметил, что прежние отношения России и Финляндии окончательно разрушены. Он добавил, что курс финских властей наносит больше вреда самим жителям страны. По его словам, граждане недовольны решениями руководства, из-за которых были утрачены связи с Россией.

