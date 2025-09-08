Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 20:08

Медведев назвал регион, на который покушались финны в годы Второй мировой

Медведев: Хельсинки во Вторую мировую хотел сделать Карелию частью Финляндии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хельсинки в годы Второй мировой войны планировал включить Карелию в состав Финляндии, однако только с этнически «правильным» населением, пишет ТАСС со ссылкой на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, захватчики стремились очистить регион от славян.

Захватчики, которые сформировали Военное управление Восточной Карелии во главе с полковником В. Котилайненом, вели откровенно расистскую политику. Делали все, чтобы Карелия стала частью Финляндии без «славянского компонента». Сегрегировали народы на «правильные» — финно-угорские и «неправильные» — главным образом имелись в виду этнические русские, — заявил Медведев.

Медведев добавил, что финно-угорские народы собирались оставить в составе будущей «великой Суоми», но при этом лишить их культурной самобытности и связей с Россией. При этом «ненациональное население» планировалось насильно переселить.

Ранее Медведев заявил, что конфронтация с Россией может обернуться для Финляндии окончательным крахом. Он отметил, что Москва больше не намерена проявлять мягкость в отношениях с Хельсинки. По словам Медведева, финские власти, поддавшись реваншистским настроениям, фактически готовят военную инфраструктуру для агрессии против России.

