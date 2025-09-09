Пенсионер выиграл 33 млн рублей в лотерею благодаря совету кассира Пенсионер из Подмосковья купил три билета и выиграл в лотерею 33 млн рублей

Житель Московской области по имени Анатолий приобрел три лотерейных билета «Мечталлиона» на кассе в супермаркете и выиграл 33 млн рублей, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея». Как отметил сам пенсионер, он купил билеты по совету кассира. При этом изначально мужчина пообещал поделиться с девушкой миллионом в случае выигрыша, однако теперь он сомневается в этом, передает РИА Новости.

Продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже, — сказал победитель лотереи.

Анатолий также отметил, что сам он редко покупает лотерейные билеты. При этом в советские годы пенсионеру уже повезло выиграть 300 рублей.

Ранее житель Южной Каролины в США купил 162 идентичных билета с одной и той же комбинацией цифр и выиграл $811 тысяч (около 65 млн рублей). По словам мужчины, он руководствовался исключительно сильным предчувствием и не ошибся.