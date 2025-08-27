День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:43

Мужчина купил 162 одинаковых билета и выиграл 65 млн рублей

UPI: американец купил 162 одинаковых билета и выиграл в лотерею 65 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Южной Каролины купил 162 идентичных билета с одной и той же комбинацией цифр и выиграл $811 тысяч (около 65 млн рублей), сообщает портал UPI. В материале говорится, что мужчина руководствовался исключительно сильным предчувствием и не ошибся.

Еще более удивительным стало то, что другой покупатель в том же магазине, услышав о необычной идее, тоже приобрел билет с той же комбинацией, что принесло ему $25,4 тысячи (примерно 2 млн рублей).

Ранее в Колумбии местная жительница, помолившись над лотерейным билетом, выиграла $2 млн (примерно 160 млн рублей). Она описала момент регистрации выигрышного билета как настоящее чудо — у нее сильно тряслись руки от волнения.

А жительница американского штата Техас из города Остин Кристен Мориарти провела полгода в судебных тяжбах, чтобы получить свой лотерейный выигрыш. Женщина должна была получить $83,5 млн (почти 6,7 млрд рублей).

До этого петербурженка выиграла суперприз в 72,2 млн рублей в лотерее. Перед победой она несколько дней слушала аффирмации на финансовый успех.

лотереи
США
выигрыши
миллионы
