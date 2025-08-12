Женщина выиграла $2 млн, помолившись над лотерейным билетом

Жительница города Колумбия в американском штате Южная Каролина выиграла $2 млн (около 160 млн рублей), помолившись над лотерейным билетом, сообщает издание People. По словам женщины, когда она регистрировала билет, у нее затряслись руки. Американка назвала это настоящим чудом.

У меня руки тряслись, когда я регистрировала билет. Это был сон, ставший явью, — призналась женщина.

Жительница Колумбии отметила, что часть выигрыша она пожертвовала на благотворительность. При этом заправка City Fuel & Food, на которой американка и приобрела счастливый билет, получила $20 тысяч (1,6 млн рублей) от организаторов розыгрыша в качестве бонуса.

Ранее житель Свердловской области выиграл в лотерею 12,6 млн рублей. При этом организаторы розыгрыша отметили, что победитель до сих пор не явился за выигрышем. Счастливый билет был куплен за 70 рублей через мобильное приложение. Игроку удалось верно угадать все числа в первом поле, что принесло ему крупный приз в тираже от 8 августа.