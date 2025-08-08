Ставшая миллионершей россиянка раскрыла секрет удачи в лотерее

Жительница Петербурга выиграла суперприз в 72,2 млн рублей в лотерее «Спортлото 6 из 45», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото». Перед победой она несколько дней слушала аффирмации на финансовый успех. Имя россиянки не раскрывается.

По словам победительницы, она использовала нестандартную тактику: представляла, что лотерея сама выбирает числа, которые она загадала. По словам женщины, такая «волна мысли обязательно принесет удачу». Она уверена, что именно этот метод помог ей стать миллионершей.

Суперприз планируется потратить на покупку участка под строительство загородного дома, ремонт квартиры, отдых на море, обновление автомобиля и открытие собственного салона лазерной эпиляции.

Ранее три участника лотереи из Москвы, Подмосковья и Чувашии разделили суперприз в 100 млн рублей, получив более 33 млн каждый. Еще девять игроков стали обладателями призов по 1 млн рублей. Общая сумма выигрышей в этом тираже превысила 168 млн рублей.

До этого в Краснодаре женщина выиграла в лотерею 357 млн рублей, но организаторы снизили выплату до 400 рублей, сославшись на сбой системы. Россиянка с 2023 года добивается справедливости в суде, утверждая, что оператор сначала подтвердил ее победу.