Россиянке снизили выигрыш в лотерею в 892 тысячи раз Россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей и получила отказ из-за сбоя

В Краснодаре женщина выиграла в лотерею 357 млн рублей, но организаторы розыгрыша снизили выплату в 892 тысячи раз — до 400 рублей, сославшись на сбой в системе, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, сейчас россиянка добивается справедливости в суде.

Как говорится в материале, судебные разбирательства длятся с 2023 года — именно тогда женщина выиграла столь крупную сумму. В тот же день ей пришло письмо с инструкцией для получения выплаты, а оператор лотереи подтвердил ее выигрыш. Однако, пишет канал, спустя несколько часов номера в билете россиянки изменились, а сумма снизилась до 400 рублей.

Ранее жительница Австралии выиграла 4,2 млн австралийских долларов (около 225 млн рублей) в национальную лотерею благодаря случайности. Женщина призналась, что накануне увидела в соцсети ролик, где говорилось, что она получит большую сумму денег, если досмотрит видео до конца. Женщина не придала тогда ему значения, но теперь считает это «знаком свыше».

Ранее житель американского штата Мичиган выиграл $500 тысяч (примерно 39,2 млн рублей) благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет. По словам 57-летнего мужчины, он решил сыграть в лотерею Triple Red 777s, но билеты закончились. Тогда он приобрел купон розыгрыша Detroit Tigers и тут же понял, что выиграл полмиллиона.