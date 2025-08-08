Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов Жительница Техаса полгода судилась за выигрыш в лотерею на сумму $83,5 млн

Жительница американского штата Техас из города Остин Кристен Мориарти провела полгода в судебных тяжбах, чтобы получить свой лотерейный выигрыш, пишет People. Женщина должна была получить $83,5 млн (почти 6,7 млрд рублей).

Мориарти приобрела лотерейный билет онлайн через специальное приложение, воспользовавшись услугами курьерской службы. Вышло так, что посредник купил билет от ее имени. Розыгрыш состоялся 17 февраля. Однако уже 24-го числа руководитель комиссии по лотереям штата заявил, что законодательство Техаса не разрешает подобные курьерские службы и комиссия намерена добиваться их полного запрета.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего скандала, связанного с розыгрышем крупной суммы в 2023 году. Тогда выигрыш в $95 млн (7,6 млрд рублей) получила группа европейских инвесторов. Они, используя схожую модель курьерской службы, арендовали автоматы по продаже билетов и скупили почти все возможные комбинации номеров. Многие полагают, что за этой масштабной операцией стоял известный профессиональный игрок Желько Раногайец, которого знают под прозвищем Джокер. Несмотря на эти прецеденты и заявления, Кристен Мориарти успешно отстояла свои права в суде и получила законный выигрыш после длительной правовой борьбы.

