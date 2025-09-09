Военный эксперт назвал признаки нехватки ПВО на Украине Дандыкин: эффективность БПЛА типа «Герань» говорит о нехватке ПВО на Украине

Нехватка западных средств ПВО в украинской армии проявляется в повышении эффективности работы БПЛА типа «Герань», заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, результат действия российских беспилотников возрос многократно.

Эксперт также спрогнозировал, что количество атакующих отечественных БПЛА продолжит увеличиваться, достигнув 1 тыс. единиц, а в будущем и превысив это число. Дандыкин отметил, что российские ВС успешно выводят из строя не только системы ПВО и пусковые установки, но и радиолокационные станции наведения.

По его словам, когда эти системы «слепнут» и «глохнут», они превращаются в металлолом. Дандыкин добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обращается к союзникам за помощью, но те опасаются ответных ударов и не предоставляют необходимого вооружения.

Ранее эксперт заявил, что удар по зданию Генштаба ВСУ мог быть нанесен для ликвидации высокопоставленных военных советниках из стран НАТО. Дандыкин имел в виду и тех генералов, кто участвует в планировании операций.