Космический многолетник с белыми ягодами! Летом — зелень, зимой — пурпур! Садоводы всё чаще обращают внимание на дерен белый «Сибирская Жемчужина» (Siberian Pearls) — многолетний кустарник, который способен удивлять в любое время года. Летом он украшает участок густой тёмно-зелёной листвой с лёгким сизым оттенком снизу. Осенью куст словно переодевается — листья загораются пурпурными и фиолетовыми тонами, создавая яркий акцент среди увядающего сада. А зимой дерен превращается в настоящую «жемчужину» — его алые побеги эффектно выделяются на фоне снега, а серебристо-белые ягоды придают кусту особое изящество.

Кустарник отличается компактными размерами — около 1,2 м в высоту и ширину, поэтому отлично подходит для живых изгородей, одиночных посадок и композиций с хвойниками. Его ценят за неприхотливость: дерен прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, устойчив к городскому смогу и не требует сложного ухода. Морозостойкость сорта впечатляет — растение выдерживает температуры до –35 °C, что делает его настоящей находкой для садоводов в северных регионах.

Эксперты советуют высаживать «Сибирскую Жемчужину» рядом с сортами дерена с золотистыми листьями — контраст красных побегов и светлой листвы выглядит особенно эффектно. Этот кустарник не просто украшает участок, а создаёт целую палитру сезонных образов, превращая сад в ландшафтный шедевр.

