Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова Песков заявил, что уже много лет сталкивается со звонками от мошенников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал, что уже много лет сталкивается со звонками от мошенников. Однако попасться аферистам «на удочку» ему так и не удалось.

Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел, — подчеркнул Песков.

При этом злоумышленники также стараются обмануть родственников пресс-секретаря российского лидера. У близких Пескова случались ситуации «прямо на грани». Как лично отметил представитель Кремля, ему чудом удалось вовремя предостеречь родных.

Ранее школьница из города Назарово в Красноярском крае предоставила данные своей банковской карты мошенникам и теперь обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. 16-летняя девушка откликнулась на объявление в соцсети о работе в удаленном формате и согласилась переводить деньги со своей карты на указанные реквизиты.

До этого стало известно, что в Москве мошенники начали запугивать школьников и вымогать у них деньги от имени спецназа «Ахмат». Речь идет о созданных искусственным интеллектом видео с участием «бойцов».