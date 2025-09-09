Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 04:10

Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова

Песков заявил, что уже много лет сталкивается со звонками от мошенников

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал, что уже много лет сталкивается со звонками от мошенников. Однако попасться аферистам «на удочку» ему так и не удалось.

Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел, — подчеркнул Песков.

При этом злоумышленники также стараются обмануть родственников пресс-секретаря российского лидера. У близких Пескова случались ситуации «прямо на грани». Как лично отметил представитель Кремля, ему чудом удалось вовремя предостеречь родных.

Ранее школьница из города Назарово в Красноярском крае предоставила данные своей банковской карты мошенникам и теперь обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. 16-летняя девушка откликнулась на объявление в соцсети о работе в удаленном формате и согласилась переводить деньги со своей карты на указанные реквизиты.

До этого стало известно, что в Москве мошенники начали запугивать школьников и вымогать у них деньги от имени спецназа «Ахмат». Речь идет о созданных искусственным интеллектом видео с участием «бойцов».

Дмитрий Песков
мошенники
звонки
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы начали сбор средств для убийцы украинской беженки
Россиян предупредили о риске увольнения из-за обеда за рабочим столом
Роструд напомнил, как работают россияне в предпраздничные дни
В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США
Врач раскрыла, как уберечь детей от отравления грибами
Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова
Личная жизнь, Гуф, пластика, слова об эмиграции: как живет Кети Топурия
Боня, Перминова, Ленина: сколько стоит попасть на красную дорожку фестиваля
Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов
Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина
«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции
В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе
300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию
SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах
Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно
Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск
Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества
Немецкий оборонный концерн даст Украине системы для борьбы с дронами
Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.