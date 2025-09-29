Названы неожиданные последствия удорожания звонков в России

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву из-за массового закрытия кол-центров, пишут «Ведомости». Причиной она называет удорожание звонков.

Прекращение работы организаций может осложнить подготовку партий к выборам в Госдуму в 2026 году — они полагаются на результаты опросов при выстраивании своей стратегии и анализе настроений избирателей. В ассоциации считают, что без достоверных данных будет сложнее оценивать эффективность региональных властей и принимать политические решения.

По данным организации, кол-центры уже закрылись в Перми, Новосибирске, Томске, Владимире и других регионах. Под письмом стоят подписи 46 участников объединения и более 4000 сотрудников. По их данным, новые требования увеличили себестоимость одного опросного звонка в 5–20 раз. Это связано с тем, что для получения одного репрезентативного ответа требуется совершить до 1200 вызовов.

Согласно закону, с 1 сентября при исходящем звонке абоненту обязаны передавать информацию о компании или ИП. Операторы начали взимать плату за каждый вызов — даже если он не состоялся. Это, по мнению участников отрасли, делает массовые социологические опросы экономически невыгодными.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России вступили в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Согласно новым требованиям, каждое электронное сообщение от коллекторов должно содержать имя кредитора или его представителя и контактный телефон. Это позволит гражданам сразу идентифицировать отправителя и избежать мошенничества.