Ароматный фонтан на 30 лет вперёд! Этот многолетник выживет даже в Сибири

Ароматный фонтан на 30 лет вперёд: многолетник, который выживет даже в Сибири! Представьте сад, укутанный белоснежной дымкой и наполненный сладким ароматом жасмина. Но это не экзотика — это чубушник, любимый многолетний кустарник российских садоводов. Его ещё называют садовым жасмином за схожесть аромата, и неспроста: в июне он превращается в настоящий фонтан белых соцветий, а ухаживать за ним проще простого.

Почему садоводы выбирают чубушник:

цветение длится до месяца, а запах слышен за десятки метров;

кустарник выдерживает морозы до –35 °C и не требует укрытия — подходит даже для Урала и Сибири;

засухи не боится: достаточно полить 2–3 раза за лето;

быстро растёт: за 2–3 года вы получите пышный куст до 2–3 м высотой;

живёт на одном месте до 30 лет, не теряя декоративности.

Чубушник нетребователен к почве, растёт и на солнце, и в лёгкой тени. Единственное, что стоит делать регулярно, — обрезать старые побеги после цветения, чтобы куст всегда оставался молодым и обильно цветущим. Совет: посадите чубушник у беседки или у окна. Его ароматные «фонтанчики» белых цветов вечером создадут атмосферу романтики, которую невозможно забыть.

