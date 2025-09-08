Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 10:45

Ароматный фонтан на 30 лет вперёд! Этот многолетник выживет даже в Сибири

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный фонтан на 30 лет вперёд: многолетник, который выживет даже в Сибири! Представьте сад, укутанный белоснежной дымкой и наполненный сладким ароматом жасмина. Но это не экзотика — это чубушник, любимый многолетний кустарник российских садоводов. Его ещё называют садовым жасмином за схожесть аромата, и неспроста: в июне он превращается в настоящий фонтан белых соцветий, а ухаживать за ним проще простого.

Почему садоводы выбирают чубушник:

  • цветение длится до месяца, а запах слышен за десятки метров;
  • кустарник выдерживает морозы до –35 °C и не требует укрытия — подходит даже для Урала и Сибири;
  • засухи не боится: достаточно полить 2–3 раза за лето;
  • быстро растёт: за 2–3 года вы получите пышный куст до 2–3 м высотой;
  • живёт на одном месте до 30 лет, не теряя декоративности.

Чубушник нетребователен к почве, растёт и на солнце, и в лёгкой тени. Единственное, что стоит делать регулярно, — обрезать старые побеги после цветения, чтобы куст всегда оставался молодым и обильно цветущим. Совет: посадите чубушник у беседки или у окна. Его ароматные «фонтанчики» белых цветов вечером создадут атмосферу романтики, которую невозможно забыть.

Ранее мы рассказывали о многолетнике-бабочке. Эффектный кустарник — цветёт с июля до морозов.

сады
цветы
дачи
кустарники
огород
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.