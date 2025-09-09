Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 03:08

В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году

Депутат Нилов: вторая индексация пенсий в 2026 году может превысить инфляцию

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Российские пенсионеры в 2026 году получат две индексации выплат: с 1 февраля и с 1 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС. Вторая из них может превысить уровень инфляции и впервые в полном объеме коснется работающих пенсионеров.

В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация страховой пенсии на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда, — уточнил Нилов.

Апрельская индексация, если она будет проведена, окажется выше фактической инфляции. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля, а военные — в соответствии с индексацией окладов военнослужащих, которая в 2025 году запланирована на 1 октября.

Данный подход направлен на обеспечение стабильного роста доходов пенсионеров с учетом экономических возможностей государства. Решение о второй индексации будет принято по итогам анализа бюджета Социального фонда России.

Ранее сообщалось, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Однако для этого потребуются дополнительные средства.

индексация
пенсии
инфляция
Ярослав Нилов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов
Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина
«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции
В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе
300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию
SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах
Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно
Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск
Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества
Немецкий оборонный концерн даст Украине системы для борьбы с дронами
Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву
Легендарный филолог умерла в возрасте 102 лет
Долги, звездная болезнь, страшное ДТП: куда пропала Лада Дэнс
Временный запрет на пролет самолетов введен в российском аэропорту
Житель Попасной спас свою жену от атаки украинских сил
Трамп назвал виноватых в убийстве украинки в американском городе Шарлотт
Суды за миллиарды, наркотики: как живут жены, любовницы и дети Березовского
США встали на сторону России по вопросу дискриминации со стороны Украины
Приметы 9 сентября: что пророчат щуки, пауки и воробьи на Анфису Рябинницу
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.