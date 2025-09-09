В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году

В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году Депутат Нилов: вторая индексация пенсий в 2026 году может превысить инфляцию

Российские пенсионеры в 2026 году получат две индексации выплат: с 1 февраля и с 1 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС. Вторая из них может превысить уровень инфляции и впервые в полном объеме коснется работающих пенсионеров.

В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация страховой пенсии на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда, — уточнил Нилов.

Апрельская индексация, если она будет проведена, окажется выше фактической инфляции. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля, а военные — в соответствии с индексацией окладов военнослужащих, которая в 2025 году запланирована на 1 октября.

Данный подход направлен на обеспечение стабильного роста доходов пенсионеров с учетом экономических возможностей государства. Решение о второй индексации будет принято по итогам анализа бюджета Социального фонда России.

Ранее сообщалось, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Однако для этого потребуются дополнительные средства.