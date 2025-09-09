Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 03:20

Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина

Терапевт Лушникова: уровень холестерина снижают витамины D, C и магний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магний, а также витамины D и C помогают снизить уровень холестерина, нормализуя его усвоение в организме, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Кроме того, по ее словам, эти микроэлементы оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

Исследования показали, что достаточное содержание витамина D в организме коррелирует с низким уровнем холестерина. Это связано с тем, что он помогает организму усваивать и использовать холестерин более эффективно, что в конечном счете приводит к снижению. Витамин С участвует в превращении холестерина в желчные кислоты, снижает уровень липопротеинов низкой плотности и в целом улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы. Оказывают влияние на уровень холестерина также магний, калий, витамины В9 и В12, — сказала Лушникова.

Она уточнила, что при участии витамина D происходит синтез половых гормонов из холестерина. По словам врача, витамин Е, в свою очередь, подавляет активность ферментов, отвечающих за выработку холестерина, снижает его уровень в организме и препятствует развитию атеросклероза.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты тормозят синтез триглицеридов в печени, снижая уровень липопротеидов низкой и очень низкой плотности, условно, «плохого» холестерина, и, как следствие, снижая уровень общего холестерина крови. Витамин В3 — никотиновая кислота — повышает содержание липопротеинов высокой плотности, так называемого хорошего холестерина, — добавила Лушникова.

Ранее врач-терапевт Клара Сычугова предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов и БАДов. По ее словам, авитаминоз — миф, так как большинство людей получают витамины из пищи. Она отметила, что БАДы нужны лишь отдельным группам населения по показаниям, например жителям северных регионов для получения витамина D.

здоровье
советы
врачи
россияне
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
