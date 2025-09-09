Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина

Магний, а также витамины D и C помогают снизить уровень холестерина, нормализуя его усвоение в организме, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Кроме того, по ее словам, эти микроэлементы оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

Исследования показали, что достаточное содержание витамина D в организме коррелирует с низким уровнем холестерина. Это связано с тем, что он помогает организму усваивать и использовать холестерин более эффективно, что в конечном счете приводит к снижению. Витамин С участвует в превращении холестерина в желчные кислоты, снижает уровень липопротеинов низкой плотности и в целом улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы. Оказывают влияние на уровень холестерина также магний, калий, витамины В9 и В12, — сказала Лушникова.

Она уточнила, что при участии витамина D происходит синтез половых гормонов из холестерина. По словам врача, витамин Е, в свою очередь, подавляет активность ферментов, отвечающих за выработку холестерина, снижает его уровень в организме и препятствует развитию атеросклероза.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты тормозят синтез триглицеридов в печени, снижая уровень липопротеидов низкой и очень низкой плотности, условно, «плохого» холестерина, и, как следствие, снижая уровень общего холестерина крови. Витамин В3 — никотиновая кислота — повышает содержание липопротеинов высокой плотности, так называемого хорошего холестерина, — добавила Лушникова.

Ранее врач-терапевт Клара Сычугова предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов и БАДов. По ее словам, авитаминоз — миф, так как большинство людей получают витамины из пищи. Она отметила, что БАДы нужны лишь отдельным группам населения по показаниям, например жителям северных регионов для получения витамина D.