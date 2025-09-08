Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сверху красивые белые метелки, снизу — полезный хрен! Многолетник-красавчик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сверху красивые белые метелки, снизу — полезный хрен! Многолетник-красавчик для сада — катран (Crambe), который называют декоративным аналогом хрена. Это растение не только красиво, но и невероятно практично: сверху — пышные белые соцветия-метёлки, которые украсят цветник, а снизу — мощные корнеплоды, богатые эфирными маслами, витаминами С и РР.

Катран формирует крупные корни массой до 200–250 г уже в первый год выращивания, при этом они ровные, удобные для обработки и отлично хранятся всю зиму. В отличие от обычного хрена, культура не даёт неконтролируемых разрастаний и не засоряет участок, оставаясь компактной и предсказуемой в посадках.

Ценят катран и за универсальность: в пищу используют не только корни, но и молодые листья, и даже побеги: их вкус напоминает брокколи и отлично подходит для салатов или маринования. В кулинарии растение давно известно в Европе как пряная добавка и гарнир.

Культура неприхотлива: засухоустойчива, морозостойка, не требует сложного ухода. Лучшие результаты даёт на солнечных участках. Для обильного урожая садоводы советуют выращивать катран в двухлетней культуре — тогда корнеплоды будут особенно крупными. Катран — это и еда, и украшение сада в одном растении. Всё больше дачников убеждаются: он действительно превосходит привычный хрен!

Ранее мы рассказывали о многолетнике-бабочке. Эффектный кустарник цветёт с июля до морозов.

многолетики
цветы
кустарники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
