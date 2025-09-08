Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 07:30

Сначала жёлтый веер, затем синие ягоды для джема: неприхотливый многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сначала жёлтый веер, затем синие ягоды для варенья — это неприхотливый многолетник для сада магония жилковатая (Mahonia nervosa). Удивительный многолетний кустарник, который способен украсить сад с весны до глубокой осени. Компактное растение редко превышает 1 метр в высоту, но благодаря плотной кроне и эффектным листьям выглядит нарядно круглый год. Весной оно радует яркими глянцевыми листьями с декоративными зубчатыми краями, которые напоминают падуб, а в мае — июне распускает обильные кисти золотисто-жёлтых цветов длиной до 20 см. В это время магония становится настоящим медоносом, привлекая пчёл и других опылителей.

Летом на смену цветам приходят ягоды — продолговатые, сизо-синие, с легким налётом. Они созревают к середине августа и не только украшают куст декоративными гроздьями, но и съедобны: из магонии готовят джемы, желе, компоты и даже домашнее вино. В Европе этот кустарник давно используется и как плодовая культура.

Магония жилковатая неприхотлива, теневынослива и хорошо переносит засуху. Морозостойкость до -23 °C позволяет выращивать её в большинстве регионов России, где зимы не слишком суровы. Куст легко вписывается в ландшафтный дизайн: его высаживают вдоль дорожек, в миксбордерах или в качестве почвопокровника под деревьями. Благодаря сочетанию декоративности и пользы, этот кустарник может стать настоящей находкой для садоводов, которые ценят красоту и практичность в одном растении.

Ранее мы рассказывали о многолетнике-бабочке. Эффектный кустарник цветёт с июля до морозов.

сады
цветы
кустарники
дачи
огороды
