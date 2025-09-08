Депутат раскрыл значение крестного хода у стен Новодевичьего монастыря

Крестный ход, который состоялся в Москве 7 сентября и завершился у стен Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, стал мощным свидетельством единства православных россиян, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, масштабная акция продемонстрировала глубокую духовную связь народа с историческими традициями.

Крестный ход у Новодевичьего монастыря — это не просто шествие, а возрождение многовековой традиции, которая объединяет нас с нашими предками. Впервые такой крестный ход состоялся в 1525 году, когда был перенесен список Смоленской иконы Божией Матери. Сегодня мы продолжаем эту традицию, которая укрепляет нашу связь с историей и верой. Крестный ход — это демонстрация единства православного народа, когда более 40 тысяч человек идут вместе, молясь и поддерживая друг друга. Это стирает любые границы и напоминает нам, что мы — одна большая семья, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что такой формат коллективного молебна способствует укреплению социальной гармонии. Кроме того, по словам депутата, крестный ход имеет огромное значение для российской молодежи.

Такие события, как крестный ход, который состоялся в Москве, способствуют укреплению социальной гармонии и взаимопонимания. В современном мире, где так много вызовов и искушений, крестный ход становится настоящей школой веры и нравственности. Он напоминает людям о вечных ценностях — любви, смирении, жертвенности. Это особенно важно для молодежи, — резюмировал Иванов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его порадовало присутствие большого количества людей, которые приняли участие в общегородском крестном ходе в Москве. По его словам, там присутствовало большое количество молодежи и представителей православных общественных организаций.