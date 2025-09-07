Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 14:51

В Москве завершился многотысячный крестный ход

В Москве у стен Новодевичьего монастыря завершился общегородской крестный ход

Общегородской крестный ход в Москве Общегородской крестный ход в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Общегородской крестный ход в столице завершился у стен Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, передает ТАСС. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его порадовало присутствие большого количества людей, особенно молодежи, а также представителей различных православных организаций.

Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения, обновления церковной жизни. <...> С праздником всех вас поздравляю, — заявил патриарх.

Сегодня, 7 сентября, состоялся общегородской крестный ход в честь Собора Московских святых. Верующие прошли от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Длина маршрута составила около 6 км. Как сообщил ТАСС руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, число участников крестного хода достигло 40 тысяч человек.

Ранее в РПЦ сообщили, что в крестном ходе планируется участие порядка 20 тысяч человек. Организаторы предусмотрели раздачу воды как на месте сбора у храма на улице Волхонке, так и по пути следования колонны.

До этого руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий предложил россиянам помолиться за мессенджер MAX. Он пояснил, что благословение устройств, где используется это приложение, возможно в том случае, если оно направлено на достижение полезных целей.

Патриарх Кирилл
Крестный ход
Москва
религия
РПЦ
