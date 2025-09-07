Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 13:22

Ход патриарха: кадры многотысячного шествия православных в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых

В Москве проходит крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров. Мероприятие совпадает с днем празднования Собора московских святых, торжественную процессию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В РПЦ рассказали, что на шествии ожидается участие около 20 тысяч православных. Организаторы будут раздавать воду на месте сбора у храма на улице Волхонке и во время следования по маршруту.

Традиция крестного хода от Кремля до Новодевичьего монастыря — древняя и значимая для москвичей. В допетровское время процессию возглавляли российские государи и патриархи.

Как считает депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, следует активнее учить молодежь основам религии, так как подрастающее поколение должно знать историю православия. Он добавил, что религия является фундаментом культуры. Парламентарий также призвал россиян не оставаться в стороне от праздничных мероприятий и уделять время молитве.

Кроме того, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что консервативные христиане из США и Европы все чаще принимают православное христианство. По его словам, люди переезжают в Россию, где они чувствуют себя более свободно.

Он также отметил, что Русская православная церковь поддерживает связь с другими христианскими общинами. По словам Кипшидзе, этот диалог имеет долгую историю.

Кадры крестного хода — в галерее NEWS.ru.

Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Божественная литургия в день празднования Собора Московских святых в храме Христа Спасителя в Москве
Божественная литургия в день празднования Собора Московских святых в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Верующие перед началом крестного хода в день празднования Собора Московских святых у храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Священники во время крестного хода в день празднования Собора московских святых
Священники во время крестного хода в день празднования Собора московских святых
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Крестный ход
Москва
фото
события
РПЦ
православие
Патриарх Кирилл
