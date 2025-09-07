Ход патриарха: кадры многотысячного шествия православных в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых

В Москве проходит крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров. Мероприятие совпадает с днем празднования Собора московских святых, торжественную процессию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В РПЦ рассказали, что на шествии ожидается участие около 20 тысяч православных. Организаторы будут раздавать воду на месте сбора у храма на улице Волхонке и во время следования по маршруту.

Традиция крестного хода от Кремля до Новодевичьего монастыря — древняя и значимая для москвичей. В допетровское время процессию возглавляли российские государи и патриархи.

Как считает депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, следует активнее учить молодежь основам религии, так как подрастающее поколение должно знать историю православия. Он добавил, что религия является фундаментом культуры. Парламентарий также призвал россиян не оставаться в стороне от праздничных мероприятий и уделять время молитве.

Кроме того, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что консервативные христиане из США и Европы все чаще принимают православное христианство. По его словам, люди переезжают в Россию, где они чувствуют себя более свободно.

Он также отметил, что Русская православная церковь поддерживает связь с другими христианскими общинами. По словам Кипшидзе, этот диалог имеет долгую историю.

