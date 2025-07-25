В РПЦ объяснили, почему западные христиане стали чаще переезжать в РФ

В РПЦ объяснили, почему западные христиане стали чаще переезжать в РФ Кипшидзе заявил, что западные христиане стали чаще принимать православие

Консервативные христиане из США и Европы все чаще принимают православное христианство, заявил «ФедералПресс» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, люди переезжают в Россию, где они чувствуют себя более свободно.

Мы наблюдаем случаи переселения консервативных христиан из США и Европы в Россию, где они не боятся принуждения, связанного с так называемой гендерной идеологией. Они не лишаются права воспитывать своих детей в соответствии со своим вероучением, — пояснил Кипшидзе.

Он также отметил, что Русская православная церковь поддерживает связь с другими христианскими общинами. По словам Кипшидзе, этот диалог имеет долгую историю.

Ранее эксперт ВЦИОМ Марина Григорьева заявила, что в России вырос интерес молодежи к православию — за четыре года число религиозных молодых людей увеличилось с 25% до 45%. Она отметила, что религия становится все более значимой частью жизни общества.