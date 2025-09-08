Стало известно, как изменились цены на путешествия по России Путешествия по России за два года увеличились в цене на 22,6%

Путешествия по России за два года выросли в цене на 22,6%, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса бронирования пакетных туров. В частности, летом 2023 года в среднем можно было забронировать тур в Сочи за 72 892 рубля, летом 2024-го — за 79 335 рублей, в текущем году путешествие до 10 дней на двоих обходилось примерно в 89 406 рублей.

Самыми популярными направлениями названы Краснодарский край (Сочи и Адлер). В материале сказано, что средний чек на бронирование тура в Сочи в этом году стоил 122 845 рублей (+25 тысяч, или +25,7%). За два года интерес к отечественным курортам прибавил 44,5%.

