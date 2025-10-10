Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 04:30

Названо идеальное место для отдыха в Подмосковье на ноябрьские праздники

Турэксперт Ансталь: в ноябре можно поехать в Коломну или Павловский Посад

Вид на Коломну Вид на Коломну Фото: Shutterstock/FOTODOM

В период ноябрьских праздников рекомендуется посетить Коломну и Павловский Посад, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, историческая архитектура городов создаст благоприятную атмосферу для отдыха.

В Подмосковье можно рассмотреть поездки в спа-отели. Это отличный вариант, чтобы отдохнуть от городской суеты на природе. Также можно съездить в ближайшие города, например в Коломну. Это безумно красивое место, которое уже давно у всех на слуху. Музей «Коломенская пастила» и старинная архитектура идеально скрасят ваш уикенд. Можно съездить в Павловский Посад, где вы сможете купить знаменитые платки, — отметила Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил о важности учета сезонности при бронировании туров или авиабилетов. По его словам, наиболее выгодные предложения можно найти в межсезонье, а также в те периоды, когда отсутствуют школьные каникулы и длительные праздники.

Доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Ольга Лебедева ранее заявила, что в период осенних каникул можно рассмотреть возможность путешествия с детьми в ОАЭ или Турцию. По ее словам, Таиланд также является экономически выгодным направлением для зарубежного отдыха.

туризм
каникулы
путешествия
отдых
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, мнение об СВО, здоровье: как живет Филипп Янковский
Депутат рассказал, какие технологии могут облегчить быт пожилых людей
Трамп решил отыграться на европейской стране, если пролетит с «нобелевкой»
ВС РФ расширяют зону контроля под Харьковом
Названо идеальное место для отдыха в Подмосковье на ноябрьские праздники
Назван топ-3 самых популярных блюд в поездах «Аврора»
Россиянам объяснили, как узнать размер будущей пенсии
Назван источник, который может использовать налоговая для списания долга
Зоопсихолог рассказала, как подружить двух взрослых кошек
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
В Госдуме назвали главную проблему режима самозанятости
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.