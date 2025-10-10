Названо идеальное место для отдыха в Подмосковье на ноябрьские праздники Турэксперт Ансталь: в ноябре можно поехать в Коломну или Павловский Посад

В период ноябрьских праздников рекомендуется посетить Коломну и Павловский Посад, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, историческая архитектура городов создаст благоприятную атмосферу для отдыха.

В Подмосковье можно рассмотреть поездки в спа-отели. Это отличный вариант, чтобы отдохнуть от городской суеты на природе. Также можно съездить в ближайшие города, например в Коломну. Это безумно красивое место, которое уже давно у всех на слуху. Музей «Коломенская пастила» и старинная архитектура идеально скрасят ваш уикенд. Можно съездить в Павловский Посад, где вы сможете купить знаменитые платки, — отметила Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил о важности учета сезонности при бронировании туров или авиабилетов. По его словам, наиболее выгодные предложения можно найти в межсезонье, а также в те периоды, когда отсутствуют школьные каникулы и длительные праздники.

Доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Ольга Лебедева ранее заявила, что в период осенних каникул можно рассмотреть возможность путешествия с детьми в ОАЭ или Турцию. По ее словам, Таиланд также является экономически выгодным направлением для зарубежного отдыха.