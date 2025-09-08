Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:53

Мессенджеры и соцсети недоступны в Турции на фоне протестов

В Турции ограничили доступ к соцсетям после столкновений оппозиции с полицией

Протесты в Турции Протесты в Турции Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции в ночь на воскресенье возникли перебои с доступом к ряду соцсетей и мессенджеров, включая Telegram и YouTube. Ограничения произошли на фоне протестных выступлений и стычек оппозиции с полицией в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Telegram, Х, YouTube и другие соцсети недоступны в Стамбуле примерно с полуночи. Проблемы наблюдаются у разных операторов связи мобильного и домашнего интернета.

В ночь на 8 сентября у здания филиала Народно-республиканской партии в Стамбуле произошли стычки между полицией и оппозиционерами. Власти ввели в шести районах города запрет на митинги и демонстрации до 11 сентября. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил о расследовании беспорядков и публикации провокационных постов в соцсетях.

Протесты вызваны решением суда об отстранении действующего руководства стамбульского отделения Народно-республиканской партии. Конфронтация возникла из-за назначения доверенного лица от правящей партии вместо избранного руководства оппозиции. Глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, чьи публикации вредят общественной безопасности, грозит блокировка вплоть до аннулирования лицензии на вещание.

