Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:00

Лавров осадил Запад в попытках «приструнить» Россию

Лавров удивился неспособности Запада сделать выводы из многовековой истории

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров удивился неспособности Запада сделать выводы из многовековой истории. По словам министра, которые транслирует Rutube, речь идет о многократных попытках «приструнить» РФ.

Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать, — подчеркнул Лавров.

Свой комментарий на эту тему он завершил фразой «Не на тех напали». В МГИМО в понедельник, 8 сентября, проходит традиционная встреча главы МИД РФ и студентов с преподавательским составом вуза. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года.

Ранее Лавров заявил, что некоторые маргинальные политики Запада продолжают вынашивать планы против РФ. Министр указал, как они стремятся разделить страну на отдельные регионы.

Лавров также высказался о призывах к отказу от энергоресурсов России. По его словам, это вредит экономике партнеров Москвы. Министр подчеркивал, что Бразилия, Индия и Китай не отказались от российских энергоресурсов, несмотря на давление США.

Читайте также
Лавров раскрыл, что ждет Запад в случае возобновления сотрудничества с РФ
Власть
Лавров раскрыл, что ждет Запад в случае возобновления сотрудничества с РФ
«Начинают слышать»: Лавров рассказал, в каком вопросе США согласились с РФ
Власть
«Начинают слышать»: Лавров рассказал, в каком вопросе США согласились с РФ
Захарова: «прошитые бациллой нацизма» представители ЕС искажают историю
Власть
Захарова: «прошитые бациллой нацизма» представители ЕС искажают историю
«Европа играет вредную роль»: Лавров о призыве к отказу от ресурсов России
Власть
«Европа играет вредную роль»: Лавров о призыве к отказу от ресурсов России
Медведев обвинил виновников блокады Ленинграда в попытке переписать историю
Технологии/гаджеты
Медведев обвинил виновников блокады Ленинграда в попытке переписать историю
Сергей Лавров
МИД РФ
Запад
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли масштаб нанесенного ВСУ урона
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.