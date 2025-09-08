Глава МИД России Сергей Лавров удивился неспособности Запада сделать выводы из многовековой истории. По словам министра, которые транслирует Rutube, речь идет о многократных попытках «приструнить» РФ.

Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать, — подчеркнул Лавров.

Свой комментарий на эту тему он завершил фразой «Не на тех напали». В МГИМО в понедельник, 8 сентября, проходит традиционная встреча главы МИД РФ и студентов с преподавательским составом вуза. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года.

Ранее Лавров заявил, что некоторые маргинальные политики Запада продолжают вынашивать планы против РФ. Министр указал, как они стремятся разделить страну на отдельные регионы.

Лавров также высказался о призывах к отказу от энергоресурсов России. По его словам, это вредит экономике партнеров Москвы. Министр подчеркивал, что Бразилия, Индия и Китай не отказались от российских энергоресурсов, несмотря на давление США.