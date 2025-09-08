Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО Суд Башкирии оставил под арестом гендиректора «Башспирта» до 30 сентября

Верховный суд Башкирии оставил под арестом до 30 сентября генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы защиты, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

По версии следствия, он продолжил действие невыгодных для предприятия договоров аренды нежилых зданий, заключенных предыдущим руководством. В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года компания перечислила арендодателям более 76 млн рублей. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в конце августа.

