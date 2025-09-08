Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:41

Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО

Суд Башкирии оставил под арестом гендиректора «Башспирта» до 30 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Башкирии оставил под арестом до 30 сентября генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы защиты, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

По версии следствия, он продолжил действие невыгодных для предприятия договоров аренды нежилых зданий, заключенных предыдущим руководством. В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года компания перечислила арендодателям более 76 млн рублей. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в конце августа.

Ранее стало известно, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну.

СИЗО
аресты
суды
Башкирия
