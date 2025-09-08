«Они для меня вычеркнуты»: Владимир Конкин об уехавших артистах

Лишать государственных наград тех артистов, которые уехали из России после начала СВО, нет смысла, их просто следует вычеркнуть из жизни, заявил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru сыгравший в фильме «Место встречи изменить нельзя» актер Владимир Конкин. По его словам, речь идет о «перевертышах и поганой либеральщине», которую так высмеивал Салтыков-Щедрин, а предательство Родины не может иметь прощения.

Дело в том, что я как бы их и знать-то не знал, это раз. А во-вторых, когда началась всякая шумиха, их достаточно много. Ну, не так уж много, но все-таки есть. Понимаете, они для меня вычеркнуты. Я предателя не прощаю. У предателя должна быть осина. Все, — отметил артист.

По словам Конкина, ему тоже всегда было очень хорошо за границей. В частности, артист объездил полмира еще при Советском Союзе — играл в спектаклях и работал на телевидении. Однако, как указал актер, ему никогда не приходило в голову остаться жить, например, в Канаде, где тоже растут березы.

Но они книжку-то не читают, они же сами гении, понимаете? Они же сами с усами. Если бы они были хоть талантливые люди... Потому что предатель не замечает, как он ветшает творчески, у него нет корней, он сам себе их перерубил. А без этой почвы не может русский актер существовать, — подчеркнул Конкин.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал не определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Он заявил, что отказываться от всех покинувших РФ аморально.