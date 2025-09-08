Стало известно, где прятались сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге остались на ночь в доме дачников

Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Черепанов и Иван Корюков провели ночь в дачном доме, сообщает E1.RU со ссылкой на слова хозяйки участка. По ее словам, мужчины отключили сигнализацию и попали в помещение через снятое стекло.

Женщина заметила на участке следы незваных гостей. В доме они сварили макароны, вымылись в бане и после себя оставили порядок. После ночевки беглецы разошлись: Черепанов был задержан, а Корюков до сих пор находится в розыске.

Первому беглецу удалось пробыть на свободе чуть больше недели. Силовики продолжают прочесывать сады и прилегающий лесной массив, чтобы отыскать Корюкова.

Ранее стало известно, что осужденный Иван Корюков, сбежавший 1 сентября из екатеринбургского СИЗО, может быть вооружен кухонным ножом. Беглец может быть одет в белую кепку с надписью, черную куртку до колена с бело-красным рисунком вдоль молнии, светлую толстовку, темно-синие штаны с логотипом-ромбом и черные кроссовки Nike.

До этого в Сети появились кадры задержания Черепанова. На фото видно, как молодому человеку надевают наручники. Черепанова задержали в 00:45 в лесу у поселка Медного, где он шесть часов пытался скрыться.