Появились кадры задержания сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга террориста

В Сети появились кадры задержания 24-летнего Александра Черепанова, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга. На опубликованных в Telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости» снимках можно увидеть молодого человека, на которого надевают наручники. Сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с ФСБ и МВД задержали Черепанова в 00:45 в ночь на 8 сентября.

По словам источника, преступник на протяжении шести часов пытался скрыться в лесу около поселка Медного, где ранее были обнаружены личные вещи беглецов. При задержании он не оказал сопротивления.

Ранее сообщалось, что заключенные, которые сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, где-то раздобыли ключи от своих камер. Правоохранители проводят проверку случившегося. Уточнялось, что один из осужденных раздобыл два ключа: от своей камеры и так называемый проходной. Затем он освободил товарища. Мужчины пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу и сбежали.

До этого стало известно, что житель Мурома, который снимал на фото автомобили с символикой СВО и отправлял изображения в украинские чаты, был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Также ему запретили управлять сайтами в течение двух лет.

