Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге заключенный может быть вооружен ФСИН: у сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге может быть при себе кухонный нож

Осужденный Иван Корюков, который сбежал из екатеринбургского СИЗО 1 сентября, может быть вооружен, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. У арестанта при себе может быть кухонный нож.

Корюков Иван Андреевич <…> обвиняется в совершении преступления террористического характера. <…> Возможно, одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовку светлого цвета, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом «Найк». При себе может иметь кухонный нож, — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге 1 сентября из следственного изолятора №1 сбежали двое заключенных. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, они осуждены по статьям 30 и 205 УК РФ, часть 1 и 2 соответственно (приготовление к террористическому акту). На следующий день, 2 сентября, МВД России объявило их в федеральный розыск.

Ранее один из беглецов — 24-летний Александр Черепанов — был задержан сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с ФСБ и МВД. Кадры задержания появились в Сети. Преступник пытался скрыться в лесу около поселка Медного, где были обнаружены личные вещи беглецов, но в результате был задержан без сопротивления в 00:45 в ночь на 8 сентября.